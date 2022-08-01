Хуснуллин опроверг ущемление регионов России из-за восстановления Донбасса

Ни один внутрироссийский план развития не был урезан

Выделение средств на восстановление территорий Донецкой и Луганской народных республик ведется не в ущерб развитию регионов России. Об этом в понедельник, 1 августа, рассказал российский вице-премьер Марат Хуснуллин.

Представитель правительства подчеркнул, что "мы ни одного плана по развитию по стране не снизили" в связи с оказанием помощи в восстановлении республик Донбасса.

Более того, "мы деньги очень серьезно добавили на развитие регионов — на дороги, на инженерную инфраструктуру, капитальные вложения", заверил Хуснуллин.

Деньги на восстановление ДНР и ЛНР выделяют из отдельных источников — "не в ущерб всей стране, не в ущерб нашим всем программам", подчеркнул вице-премьер в эфире телеканала РБК.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал, что наша страна поможет в восстановлении Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Глава государства отметил, что предстоят "добрые месяцы, недели и годы" для того, чтобы навести порядок в ЛДНР, "но мы сделаем это обязательно".

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