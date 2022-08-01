OBI продала бизнес в России

Сумма сделки - символическая

Владевшая в России сетью из 27 DIY-магазинов OBI компания OBI GmbH (Германия) закрыла сделку по продаже российского бизнеса, сообщает газета "Ведомости".

Уточняется, что речь идет о продаже шести юридических лиц. 40% долей в этих фирмах перейдут группе инвестиционно-строительных компаний Max (ГИСК Маx), 60% - бизнесмену Йозефу Лиокумовичу.

Сумма сделки - символическая (1 евро). ФАС одобрила ходатайство ГИСК Маx о приобретении российского бизнеса OBI GmbH.

Новые владельцы уже начали привлекать топ-менеджеров в российское подразделение OBI, говорится в материале. Генеральным директором назначен бывший управляющий директор "Перекресток Впрок" Леонид Довладбегян.

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