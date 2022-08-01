В кабмине объявили о возвращении к пятилеткам по образцу СССР

Это хорошая плановая система, считает вице-премьер Хуснуллин

В России вернулись к "хорошей практике Советского Союза" в виде пятилетнего плана. Об этом в понедельник, 1 августа, рассказал российский вице-премьер Марат Хуснуллин.

Хуснуллин подтвердил, что в правительстве составили стратегию развития строительной отрасли на пять лет, где "очень конкретно прописали все, что мы построим, сколько квадратных метров жилья, сколько дорог, объектов социально-культурной сферы".

Вице-премьер заявил, что принцип пятилеток — "хорошая плановая система, которая позволяла стране развиваться". Он объяснил успешность такого подхода в строительстве тем, что от идеи до сдачи объекта в эксплуатацию в среднем проходит пять лет.

В инвестиционно-строительной деятельности пятилетка — это оптимальный срок, поэтому в кабмине составили план: "все, что умещается в пять лет, будет реализовано до 2030 года, и сделали прогноз до 2035", рассказал Хуснуллин в эфире телеканала РБК.

Ранее Хуснуллин заявил, что выделение средств на восстановление территорий Донецкой и Луганской народных республик ведется не в ущерб развитию регионов России. Средства на реализацию планов развития субъектов Федерации не только не урезали, но и "очень серьезно добавили", заверил вице-премьер.

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