Самолет Пелоси может сесть на Тайване под предлогом неисправности

Армия Китая приведена в готовность

Самолет спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси может сесть на Тайване под предлогом поломки или дозаправки.

Об этом в понедельник, 1 августа, сообщило издание Global Times. Издание уточняет, что по-прежнему есть риск того, что Пелоси пойдет на опасный шаг и попытается приземлиться в аэропорту Тайваня под предлогом какой-либо чрезвычайной ситуации.

"В связи с этим китайские военные патрули, радары, а также участвующие в учениях силы должны находиться в высокой степени готовности в ближайшие дни", - говорится в сообщении.

Если у Пелоси действительно возникнут какие-либо проблемы во время полета возле Китая, то армия КНР обеспечит ей безопасную посадку в любой части материкового Китая, но при условии, что она "будет держаться подальше от китайского Тайваня".

Азиатское турне Пелоси началось 30 июля. Она планировала посетить Сингапур, Малайзию, Южную Корею, Японию, а также Тайвань. Власти Китая выступили против визита американского политика на остров и пригрозили "большой войной". Позднее Тайвань исчез из программы поездки Пелоси.

Параллельно с этим армия КНР начала военные учения у берегов восточной провинции Фуцзянь, расположенной через пролив в 120 километрах от Тайваня.

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