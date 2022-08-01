ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Самолет Пелоси может сесть на Тайване под предлогом неисправности

10:23
  • понедельник
  • 01 августа 2022

Армия Китая приведена в готовность

Самолет спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси может сесть на Тайване под предлогом поломки или дозаправки.
Китай пригрозил жесткими мерами в случае визита Пелоси на Тайвань

Об этом в понедельник, 1 августа, сообщило издание Global Times. Издание уточняет, что по-прежнему есть риск того, что Пелоси пойдет на опасный шаг и попытается приземлиться в аэропорту Тайваня под предлогом какой-либо чрезвычайной ситуации.

"В связи с этим китайские военные патрули, радары, а также участвующие в учениях силы должны находиться в высокой степени готовности в ближайшие дни", - говорится в сообщении.

Если у Пелоси действительно возникнут какие-либо проблемы во время полета возле Китая, то армия КНР обеспечит ей безопасную посадку в любой части материкового Китая, но при условии, что она "будет держаться подальше от китайского Тайваня".

Азиатское турне Пелоси началось 30 июля. Она планировала посетить Сингапур, Малайзию, Южную Корею, Японию, а также Тайвань. Власти Китая выступили против визита американского политика на остров и пригрозили "большой войной". Позднее Тайвань исчез из программы поездки Пелоси.

Параллельно с этим армия КНР начала военные учения у берегов восточной провинции Фуцзянь, расположенной через пролив в 120 километрах от Тайваня.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Нэнси Пелоси
Нэнси Пелоси
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.