ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о возвращении фестиваля "Московское варенье"

10:25
  • понедельник
  • 01 августа 2022

Фестиваль пройдет до 7 августа

В Москву вернулся фестиваль "Московское варенье". Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

"В столицу вернулся самый сладкий фестиваль – "Московское варенье. Возвращение легенды". В прежние годы он собирал миллионы москвичей и туристов. И вот сегодня по просьбе горожан вновь украшает московское лето. На 23 фестивальных площадках в центре города и жилых районах – настоящий праздник для любителей варенья", - написал Собянин.

По его словам, производители и фермеры из 20 регионов России представили более 300 различных сортов варенья. Кроме того, гости фестиваля смогут принять участие в кулинарных, творческих, танцевальных и других мастер-классах. Еще одна новинка "Московского варенья" – открытые кинопоказы на 20 площадках. Сеансы летних кинотеатров подобраны для зрителей разных возрастов.

"К возвращению легендарного фестиваля приурочили спецпроект на Тверском бульваре. С 5 по 7 августа здесь будет работать FASHION-маркет, где можно приобрести одежду молодых российских дизайнеров, яркие аксессуары, товары для домашних любимцев, сделать летний макияж, научиться рисовать скетчи и заняться спортом на свежем воздухе", - написал Собянин.

Фестиваль "Московское варенье" пройдет до 7 августа.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Подготовка к фестивалю "Московское варенье. Возвращение легенды"
Подготовка к фестивалю "Московское варенье. Возвращение легенды"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.