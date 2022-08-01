Собянин рассказал о возвращении фестиваля "Московское варенье"

Фестиваль пройдет до 7 августа

В Москву вернулся фестиваль "Московское варенье". Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

"В столицу вернулся самый сладкий фестиваль – "Московское варенье. Возвращение легенды". В прежние годы он собирал миллионы москвичей и туристов. И вот сегодня по просьбе горожан вновь украшает московское лето. На 23 фестивальных площадках в центре города и жилых районах – настоящий праздник для любителей варенья", - написал Собянин.

По его словам, производители и фермеры из 20 регионов России представили более 300 различных сортов варенья. Кроме того, гости фестиваля смогут принять участие в кулинарных, творческих, танцевальных и других мастер-классах. Еще одна новинка "Московского варенья" – открытые кинопоказы на 20 площадках. Сеансы летних кинотеатров подобраны для зрителей разных возрастов.

"К возвращению легендарного фестиваля приурочили спецпроект на Тверском бульваре. С 5 по 7 августа здесь будет работать FASHION-маркет, где можно приобрести одежду молодых российских дизайнеров, яркие аксессуары, товары для домашних любимцев, сделать летний макияж, научиться рисовать скетчи и заняться спортом на свежем воздухе", - написал Собянин.

Фестиваль "Московское варенье" пройдет до 7 августа.

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