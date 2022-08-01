Москва заметила желание Запада политизировать работу Интерпола

Подобные действия ставят под угрозу основную цель организации

Директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин заявил в интервью РИА "Новости", что Запад стремится использовать Интерпол в политических интересах.

"Надавить на ее участников для того, чтобы перекрыть российским правоохранительным органам доступ к информационным ресурсам Интерпола", - уточнил дипломат.

По его словам, подобные безрассудные действия ставят под угрозу основную цель Интерпола - обеспечить объединение усилий национальных правоохранительных органов его государств-участников в борьбе с преступностью.

"Кроме того, подобные заходы западников подстегивают желание некоторых участников изменить Устав Интерпола, чтобы в будущем оказывать политическое давление на любое неугодное правительство", - отметил также Тарабрин.

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