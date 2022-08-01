ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москва заметила желание Запада политизировать работу Интерпола

10:33
  • понедельник
  • 01 августа 2022

Подобные действия ставят под угрозу основную цель организации

Директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин заявил в интервью РИА "Новости", что Запад стремится использовать Интерпол в политических интересах.

Громкий скандал разгорается вокруг президента Интерпола
Интерпол предупредил о рисках поставок оружия Украине

"Надавить на ее участников для того, чтобы перекрыть российским правоохранительным органам доступ к информационным ресурсам Интерпола", - уточнил дипломат.

По его словам, подобные безрассудные действия ставят под угрозу основную цель Интерпола - обеспечить объединение усилий национальных правоохранительных органов его государств-участников в борьбе с преступностью.

"Кроме того, подобные заходы западников подстегивают желание некоторых участников изменить Устав Интерпола, чтобы в будущем оказывать политическое давление на любое неугодное правительство", - отметил также Тарабрин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Штаб-квартира Интерпола
Штаб-квартира Интерпола
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.