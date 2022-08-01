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Хуснуллин отметил резкое снижение спроса на жилье

11:05
  • понедельник
  • 01 августа 2022

В этом ничего страшного нет

Спрос на жилье в 2022 году может упасть на 20% к показателю 2021 года.

Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью РБК. Тем не менее, он будет соответствовать рыночной норме, поэтому "ничего страшного нет".

"2021 год был небывалым по объемам спроса... больше среднерыночного, который должен был быть. Сейчас спрос по этому году будет процентов на 10-20 ниже, чем в прошлом году, но будет соответствовать нормальным рыночным реалиям", - сообщил он.

Если спрос будет падать сильнее, власти будут искать новые меры поддержки. Например, продление льготной ипотеки, сообщил Хуснуллин.

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