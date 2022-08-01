Последние новости о ходе спецоперации в Донбассе

Саперы продолжают разминирование освобожденных территорий

Этим утром ВСУ возобновили обстрелы Донецка. По жилым районам бьют из реактивных систем "Град". В Ясиноватой националисты нанесли удар по территории центральной больницы. За сутки в результате атаки на ДНР погиб один человек, ещё девять пострадали. Тем временем, союзные войска успешно развивают наступление на Авдеевском направлении. Замаскированные позиции националистов обнаруживают при помощи беспилотников.

С дороги противника не видно, но позиции националистов в лесопосадке обнаружены с воздуха при помощи дрона. Оператор беспилотника передает координаты экипажам боевых машин и в режиме реального времени корректирует огонь.

Метром за метром бойцы 1 армейского корпуса народной милиции ДНР "вскрывают" мощнейший укрепрайон ВСУ в Авдеевке. Взвод старшего сержанта Андрея Сулохина – один из лучших в бригаде. На счету экипажа больше 10 уничтоженных единиц техники неприятеля и несколько выигранных танковых дуэлей.

"Наших танкистов боятся. Работаем эффективно. Постоянно при поддержке беспилотников. Корректировка, связь хорошая", - говорит Сулохин.

Успехи союзных сил на Авдеевском направлении накануне был вынужден признать и Генштаб ВСУ. Против кадровых украинских военных, националистов и профессиональных иностранных наемников успешно сражаются простые рабочие с Донбасса. Николай Мастеренко много лет был монтёром пути на местной железной дороге. Теперь освоил специальность огнеметчика.

"Поначалу, конечно, трудновато было. Я все-таки немолодой как бы. Но потом постепенно-постепенно. С оружием, с амуницией, с тактикой - освоил ее потихонечку", - говорит огнеметчик Николай Мастеренко.

К линии соприкосновения каждый день выезжают десятки бензовозов. Как говорят сами военные, топливо – это кровь армии. Мобильные пункты позволяют за несколько минут одновременно заправлять более 10 единиц тяжелой бронетехники. Подвоз горючего, боеприпасов, продуктов и воды – работа рискованная. Маршруты пытается вычислить вражеская разведка. Поэтому об асфальтированных дорогах давно забыли, шутят водители. Колонны идут вдоль кромок леса и по незасеянным полям.

"Не раз были подвержены воздействию противника, но моральный дух солдат не упал, крепнет наоборот. У нас новые образцы техники. Это позволяет с легкостью выполнять поставленные задачи", - рассказывает начальник службы ГСМ подразделения МТО ЗВО Дмитрий.

Недалеко от передовой подразделения материально-технического обеспечения развертывают мобильные полевые кухни, бани и прачечные. Кстати, сегодня, эта служба отмечает свой профессиональный праздник – День тыла Вооруженных сил.

"Тыл есть дома, есть и в армии. Тыл для армии – это забота, уют, тепло, и все необходимые условия", - говорит начальник поезда материально-технического обеспечения ЦВО.

Вторые сутки продолжается разминирование улиц в Донецке. Накануне националисты обстреляли город снарядами РСЗО "Ураган" с кассетными головными частями, несущими до трёхсот мин ПФМ-1, так же известных как "Лепесток". В малозаметном снаряде - 35 граммов жидкого взрывчатого вещества. Срабатывает, если наступить на лепесток. Взрослому человеку оторвёт ногу, а вот ребёнка убьёт.

К разминированию привлечены танковые подразделения и инженерные войска. Задействованы роботы "Уран-6". Но площадь, на которой разбросаны мины, огромна. Несколько мирных жителей уже получили ранения.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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