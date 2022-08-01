Лариса Долина спела для участников спецоперации

Артистка выступила в филиале госпиталя имени Бурденко

В филиале госпиталя имени Бурденко прошёл концерт в поддержку участников спецоперации. Перед военными выступила народная артистка Лариса Долина.

Она исполнила известные песни, а также пообщалась с нашими военными. Поблагодарила их за героизм, проявленный при выполнении боевых задач, а тех, кто служит на флоте, поздравила с днём ВМФ, который страна отметила накануне. Артистка подчеркнула, что для неё это особенный праздник.

"Моя жизнь тесно связана с морем. Мой отец служил во флоте семь лет. Я родилась и выросла на море, поэтому для меня это близкий, родной праздник. Я хочу всем вам пожелать мирного неба, пожелать вам счастья, здоровья. Пожелать всем, кто выбрал эту профессию, чтобы вы никогда об этом не пожалели", - сказала Лариса Долина.

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