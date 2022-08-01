Новая Зеландия расширила санкции против России

Причиной названа спецоперация России на Украине

Власти Новой Зеландии приняли решение ввести санкции против страховой компании "СОГАЗ", компании "РЖД" и против оборонных предприятий, занимающихся разработкой, производством и испытаниями военной техники для ВС России.

Новые рестрикции включают включая запрет на поездки, замораживание активов, запрет на проведение финансовых операций и на прибытие в страну морских и воздушных судов.

Кроме того, санкции запрещают физическим и юридическим лицам Новой Зеландии предоставлять товары и услуги ВС России, ее оборонным предприятиям, на которые распространяются санкции, сообщает "Интерфакс".

Ранее Новая Зеландия была включена в перечень недружественных России государств. Все операции российских компаний с гражданами и фирмами из таких стран подлежат одобрению правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"