Вучич поблагодарил Россию за поддержку в ситуации с Косово

Власти Косово отложили введение запрета на сербские документы

Власти непризнанного Косово этой ночью отложили введение запрета на сербские документы. Процедуру отсрочили до первого сентября. Такое решение было принято на фоне резкого обострения ситуации в приграничных районах, где проживают этнические сербы. Накануне там звучали сирены воздушной тревоги. В российском МИД происходящее назвали провалом посреднической миссии Евросоюза.

В косовской Митровице всю ночь выли сирены. На улицах до сих пор баррикады и блокпосты полиции и военные патрули миссии НАТО.

"Мы прибыли сюда в десять вечера. Полицейские спросили, куда мы направляемся. Мы сказали, что едем домой. Но полиция до сих пор не даёт нам проехать", - говорит жительница города Нови-Пазар Аделиса Зоранич.

Накануне косовские власти собрались ввести запрет на сербские документы и автомобильные номера, что ожидаемо вызвало негодование преобладающего на севере сербского населения. У КПП на границе скопились вереницы автомобилей. Казалось, что в Приштине только и ждали, когда недовольные сербы начнут возводить баррикады. Косовский спецназ тут же стал перекрывать дороги и задерживать людей.

В Белграде президент Александр Вучич обратился к нации, предупредил о возможности открытого конфликта и попросил граждан не поддаваться на провокации. Но перехода конфликта в саму острую – военную – фазу пока удалось избежать. Косовские власти отложили на месяц своё решение о запрете сербских номеров. В Приштине говорят, что послушали коллег из Вашингтона. Решение одобрили в ЕС. Но президент Вучич за активную помощь благодарит Москву.

"Я хочу поблагодарить тех, кто поддержал Сербию. Особенно хочу поблагодарить представителей Министерства иностранных дел Российской Федерации, которые точно заметили, что происходит, и очень корректно на это отреагировали", - заявил он.

Впрочем, ситуация остаётся напряжённой. На словах, власти в Приштине и их покровители в НАТО заявляют о стремлении к миру. Но продолжают игнорировать законные требования сербского населения. Например, выполнить взятые ещё в 2013 году обязательства по созданию органа местного самоуправления – Сообщества сербских общин. Тех, кто об этом напоминает, задерживает полиция. План по запрету сербских номеров и документов по-прежнему актуален. А в миссии НАТО недвусмысленно намекают на возможность применения силы.

"Общая ситуация в плане безопасности в северных муниципалитетах Косово остается напряженной. Миссия KFOR под руководством НАТО внимательно следит за ситуацией и готова вмешаться, если стабильность окажется под угрозой", - говорится в заявлении Международной миссии под эгидой НАТО в Косово.

Как именно НАТО может "вмешаться" в конфликт на Балканах, мир уже видел в 99-м. Повторения военного вторжения альянса всерьёз опасаются в Сербии. Поэтому к косовской границе перебрасываются армия и авиация. Президент Вучич, так активно ратовавший ранее за евроинтеграцию, обещает сделать всё возможное для защиты косовских сербов и собственной страны. Правда, опереться в нынешних условиях он может только на Россию.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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