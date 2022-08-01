США решили противостоять "злонамеренному влиянию" России в Северной Македонии

Это следует из стратегии, опубликованной Госдепартаментом

Американские власти представили стратегию развития отношений с Северной Македонией, согласно которой балканская страна якобы остается "важной мишенью злонамеренного российского политического влияния".

В Госдепартаменте, презентовавшем документ, считают предстоящие годы критически важным периодом для сохранения траектории Северной Македонии к полной стабильности в качестве демократии, ориентированной на Запад.

Миссия США в Северной Македонии должна продвигать "полную интеграцию страны в западные и евроатлантические институты и практики как наилучший способ консолидации крайне важных реформ", отмечается в стратегии.

Однако "злонамеренные зарубежные влияния — в том числе правительства России и Китайской Народной Республики — активно противостоят западной интеграции региона, распространяя дезинформацию и используя имеющиеся уязвимости, для того чтобы сбить государства Западных Балкан с демократически выбранного пути", считают авторы стратегии.

В Госдепе также полагают, что Россия стремится укрепить свое экономическое и политическое присутствие в Европе, в том числе используя Северную Македонию, сообщает RT.

В России ранее призвали Евросоюз отказаться от "неоколониальных замашек" с учетом высказываний канцлера Германии Олафа Шольца о вхождении всех стран Западных Балкан в интеграционное объединение. В российском МИД отметили, что ФРГ, как ряд других европейских стран, "похоже, основательно позабывших уроки истории, продолжает воспринимать Западные Балканы как сферу своих исключительных геополитических интересов".

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