Умер последний глава КГБ СССР

Вадиму Бакатину было 84 года

На 85-м году жизни скончался последний председатель КГБ СССР Вадим Бакатин, сообщает со ссылкой на источник РИА "Новости".

Детали не уточняются.

Бакатин известен прежде всего тем, что в знак "доброй воли" передал США с разрешения президента СССР Михаила Горбачева схему прослушки нового здания американского посольства в Москве.

Вадим Бакатин родился 6 ноября 1937 года. С октября 1983-года по март 1985-го был инспектором ЦК КПСС, затем - первым секретарем Кировского обкома КПСС.

23 августа 1991 года Горбачев и президенты союзных республик предложили Бакатину возглавить КГБ СССР для его реорганизации и реформирования.

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