Россия несокрушима

Победы над врагом в боях можно добиться лишь тогда, когда власть, армия и общество едины.

Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Важно не поддаваться деструктивному влиянию извне.

"Российское воинство несокрушимо, если армия, власть и общество объединены общей целью - победой над врагом. Так было во все времена", - подчеркнул Нарышкин (цитата по РИА Новости).

В условиях, когда страны Запада пытаются навязать всем войну, важно извлечь должные уроки из колоссального исторического опыта России.

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