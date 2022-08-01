ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Япония ответила на принятие новой Морской доктрины России

11:40
  • понедельник
  • 01 августа 2022

Токио будет внимательно следить за ситуацией в регионе

Японские власти пристально следят за передвижением российской армии вокруг района Курильских островов. Об этом в понедельник, 1 августа, рассказал заместитель генерального секретаря правительства Японии Сэйдзи Кихара.
Япония попросила Россию не проводить учения на Курилах

Чиновник заявил, что Токио ведет сбор информации в этой области и в случае необходимости доводит до сведения российской стороны свою позицию.

Японское правительство продолжит сбор информации, связанной с этим, и будет соответствующим образом действовать, заверил Кихара. От дальнейших комментариев он предпочел воздержаться, сообщает РИА Новости.

31 июля, в день Военно-Морского флота, российский лидер Владимир Путин утвердил обновленную Морскую доктрину России и Корабельный устав ВМФ. Новая редакция документа направлена на укрепление национального суверенитета, что позволит оперативно отвечать на современные угрозы и вызовы. Курильские острова, принадлежность которых оспаривает у России Япония, отмечены в доктрине в качестве важной зоны.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Морские силы самообороны Японии
Морские силы самообороны Японии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.