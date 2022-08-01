Япония ответила на принятие новой Морской доктрины России

Токио будет внимательно следить за ситуацией в регионе

Японские власти пристально следят за передвижением российской армии вокруг района Курильских островов. Об этом в понедельник, 1 августа, рассказал заместитель генерального секретаря правительства Японии Сэйдзи Кихара.

Чиновник заявил, что Токио ведет сбор информации в этой области и в случае необходимости доводит до сведения российской стороны свою позицию.

Японское правительство продолжит сбор информации, связанной с этим, и будет соответствующим образом действовать, заверил Кихара. От дальнейших комментариев он предпочел воздержаться, сообщает РИА Новости.

31 июля, в день Военно-Морского флота, российский лидер Владимир Путин утвердил обновленную Морскую доктрину России и Корабельный устав ВМФ. Новая редакция документа направлена на укрепление национального суверенитета, что позволит оперативно отвечать на современные угрозы и вызовы. Курильские острова, принадлежность которых оспаривает у России Япония, отмечены в доктрине в качестве важной зоны.

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