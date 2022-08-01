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Подавший в отставку Джонсон отпраздновал запоздалую свадьбу

11:47
  • понедельник
  • 01 августа 2022

Политик закатил грандиозную вечеринку

Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его супруга Керри отпраздновали свадьбу спустя более чем год после заключения брака.

Борис и Керри поженились в мае 2021 года, но широкого празднования не вышло из-за коронавирусных ограничений. Пара запланировала провести масштабное празднование летом 2022 года.

Праздник состоялся 30 июля на территории поместья одного из спонсоров Консервативной партии лорда Энтони Бамфорда. Вечеринку посетили 200 гостей, в том числе члены парламента от Консервативной партии Джекоб Риз-Могг, Надин Доррис и актриса Холли Вэланс.

Керри отказалась от покупки дорогостоящего платья и арендовала наряд от модельера Саванны Миллер всего за 25 фунтов при стоимости платья в 3500 фунтов. Первый танец молодожены станцевали под песню Нила Даймонда Sweet Caroline.

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