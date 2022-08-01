Мишустин напомнил об открытости российской экономики

Это касается стран, готовых развивать партнерство

Российская экономика по-прежнему открыта для всех стран, которые хотят развивать с нами партнерские отношения. Об этом в понедельник, 1 августа, рассказал глава федерального правительства Михаил Мишустин.

Во время совещания со своими заместителями премьер-министр напомнил, что несмотря на такую открытость, в условиях санкционных ограничений отечественные производители и поставщики сталкиваются с дополнительными издержками и проблемами.

Для поддержки российских компаний власти страны продолжают предпринимать меры. В частности, упрощен порядок компенсации до 80% затрат на транспортировку их продукции.

Наряду с этим более чем в два раза увеличивается максимальный размер такой выплаты – с 11 до 25% от стоимости экспортируемых промышленных товаров, цитирует Мишустина пресс-служба кабмина.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что страна никогда не пойдет по пути автаркии и самоизоляции. Как подчеркнул глава государства, российская экономика будет основана на открытости в своем развитии, будет расширять взаимодействие с теми, кто хочет с ней работать, а таких в мире большинство.

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