"Самое быстрое за всю историю": Хуснуллин о строительстве трассы М-12

Это дорога Москва - Казань с продолжением до Екатеринбурга

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил в интервью телеканалу РБК, что из восьми участков строящейся автотрассы М-12 Москва - Казань с продолжением до Екатеринбурга четыре идут с опережением, два - в графике, два - с небольшим отставанием.

"То есть пока, если ничего не произойдет, мы к концу 2023 года основной ход запустим. В этом году запустим из 830 км 95 км. И дальше поэтапно следующий 2023 год. И если у нас все получится, это будет самое быстрое строительство за всю историю страны 3 830 км за 2,5 года", - уточнил заместитель председательства правительства.

Он добавил, что гарантия составит 15 лет, средняя скорость будет до 140 км/ч.

По М-12 от Москвы до Казани можно будет доехать за 6,5 часа.

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