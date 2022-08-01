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У заболевших в лагере "Юность" выявили норовирус

12:20
  • понедельник
  • 01 августа 2022

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело

Роспотребнадзор выявил причину отравления 42 детей и троих взрослых в детском лагере "Юность" в Приморье.

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"По результатам исследований биологического материала от заболевших выделена РНК Norovirus G2 (геновариант возбудителя, ранее выявляемый в Приморском крае)", - сказано в сообщении ведомства.

Как уточнили в Минздраве региона, что норовирус вызывает кишечную инфекцию, возможны эпизоды диареи, требующей госпитализации, передает ТАСС.

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту массового отравления. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Пострадавшие были госпитализированы в больницы Владивостока и Артема.

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