Раскрыты подробности самочувствия Чубайса перед госпитализацией

Специалисты проверяют, не идет ли речь о предполагаемом отравлении

Экс-глава "Роснано" Анатолий Чубайс почувствовал себя плохо во время отдыха на курорте Коста Смеральда на Сардинии.

Об этом в понедельник, 1 августа, написала итальянская газета La Repubblica. По данным собеседника издания, Чубайс находился в Италии временно и собирался переезжать.

На данный момент итальянская полиция привлекла специалистов, что чтобы выяснить, не идет ли речь о предполагаемом отравлении, пишет газета. Чубайс находится в тяжелом состоянии, пишет миланская Corriere della Sera.

Ранее телеведущая Ксения Собчак в телеграм-канале со ссылкой на супругу Чубайса Авдотью Смирнову сообщила, что Чубайс находится в реанимации. У 67-летнего политика начали отниматься руки и ноги. Врачи диагностировали редкий синдром Гийена-Барре.

В марте Чубайс уволился с поста спецпредставителя президента России по устойчивому развитию, покинул состав совета директоров АФК "Система", а затем покинул Россию.

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