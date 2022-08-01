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Лукашенко назначил нового посла Белоруссии в России

12:32
  • понедельник
  • 01 августа 2022

Кандидатура дипломата согласована с Москвой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник, 1 августа, официально назначил новым послом республики в России Дмитрия Крутого.
Путин оценил реализацию союзных программ с Белоруссией

Крутой также будет являться полномочным представителем Республики Беларусь при Экономическом совете СНГ, специальным представителем Минска по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, СНГ и ОДКБ.

Лукашенко напомнил дипломату, что Россия — "родное, дружественное нам государство", поэтому "по такой идеологии" новый посол и должен представлять Белоруссию в Российской Федерации, сообщает агентство "БелТА".

22 июля президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в котором согласовали нового белорусского посла в России. На место Владимира Семашко назначен заместитель главы администрации президента республики Дмитрий Крутой, который в свое время непосредственно занимался разработкой Союзных программ по углублению интеграции.

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