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Кинотеатры в России начнут показывать зарубежные фильмы в нагрузку к российским

12:45
  • понедельник
  • 01 августа 2022

Получать разрешение правообладателей за рубежом в России не будут

Объединенная сеть кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" с 1 августа начнет показывать зрителям фильмы иностранных кинокомпаний, приостановивших свою работу в России, в качестве видеоматериала. Об этом рассказал генеральный директор киносети Алексей Васясин.
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Как пояснил Васясин, такой подход не требует получения прокатного удостоверения на иностранный фильм — документа, подтверждающего наличие согласия правообладателя на демонстрацию ленты в России.

По схеме "кинопродукта" зрителям будет показан российский фильм, а после небольшого перерыва – видеоматериал, то есть иностранный фильм. Показ будет осуществляться в одном кинозале.

Первым таким кинопродуктом станет российский фильм "Кощей. Начало" и голливудский "Миньоны: Грювитация" студии Universal Pictures (UPI). В дальнейшем планируется расширение репертуара, цитирует Васясина "Интерфакс".

Ранее советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой заявил, что кинопрокатчики и кинотеатры больше всего пострадали от антироссийских санкций в сфере культуры. Они не были готовы к тому, что большой объем контента западных фильмов уйдет с российского рынка, отметили в Кремле.

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