ЦБ продлил ограничения на снятие наличной валюты

Банки могут продавать гражданам только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года

Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты еще на 6 месяцев - до 9 марта 2023 года, сообщила в понедельник пресс-служба регулятора.

"Сохраняется действующий до 9 сентября этого года лимит в 10 тыс. долларов США или на такую же сумму в евро на снятие наличной иностранной валюты с валютного счета или вклада", - уточняется в сообщении.

В ЦБ также напомнили, что граждане, которые с 9 марта 2022 года еще не успели воспользоваться этой возможностью, могут снять в валюте только деньги, поступившие на счет или вклад до 9 марта 2022 года.

"Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях по рыночному курсу на день снятия. Выдача иностранной валюты осуществляется в долларах США или евро, независимо от валюты вклада или счета", - добавили в пресс-службе регулятора.

Банки могут продавать гражданам только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года.

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