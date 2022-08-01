ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ЦБ продлил ограничения на снятие наличной валюты

12:46
  • понедельник
  • 01 августа 2022

Банки могут продавать гражданам только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года

Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты еще на 6 месяцев - до 9 марта 2023 года, сообщила в понедельник пресс-служба регулятора.

ЦБ моделирует отмену торгов долларом
В ЦБ оценили возможность деноминации рубля

"Сохраняется действующий до 9 сентября этого года лимит в 10 тыс. долларов США или на такую же сумму в евро на снятие наличной иностранной валюты с валютного счета или вклада", - уточняется в сообщении.

В ЦБ также напомнили, что граждане, которые с 9 марта 2022 года еще не успели воспользоваться этой возможностью, могут снять в валюте только деньги, поступившие на счет или вклад до 9 марта 2022 года.

"Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях по рыночному курсу на день снятия. Выдача иностранной валюты осуществляется в долларах США или евро, независимо от валюты вклада или счета", - добавили в пресс-службе регулятора.

Банки могут продавать гражданам только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Наличные
Наличные
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.