Полезно знать: нацпроект "Образование"

Портал растимдетей.рф поможет в воспитании

Что делать, когда у ребёнка не ладятся отношения со сверстниками? И как разговаривать с трудным подростком? Ответы на эти непростые вопросы родителей, бабушек и дедушек, поможет найти портал РАСТИМДЕТЕЙ.РФ, запущенный благодаря Национальному проекту "Образование".

Этот сайт – социальный навигатор, здесь много полезной и проверенной информации о том, как лучше общаться с детьми. А если что-то осталось непонятным, всегда можно посоветоваться со специалистом, заполнив небольшую форму прямо на сайте. Профессиональный психолог либо ответит письмом, либо перезвонит.

А если нужна встреча офлайн – на портале можно узнать, куда обратиться в вашем городе. На одной карте собрана информация о сотнях консультационных центров – с адресами и телефонами.

Там помогут решить любые проблемы ребёнка – от сложностей с обучением и воспитанием, до защиты прав школьников и развития детей с инвалидностью.

Все консультации бесплатны. Неважных вопросов не бывает. И ответы обязательно найдутся.

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