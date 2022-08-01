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ВС России уничтожили две пусковые установки HIMARS

12:54
  • понедельник
  • 01 августа 2022

Личный состав ВСУ массово дезертирует и оставляет боевые позиции на Харьковском и Запорожском направлениях

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга в понедельник, что в Харькове были уничтожены две американские пусковые установки РСЗО "HIMARS", также ликвидированы 53 украинских националиста и иностранных наемника.

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Кроме того, стало известно, что в районе Харькова ВКС России нанесли удар по пункту временной дислокации 92-й бригады ВСУ, уничтожено до 200 националистов.

Как добавили в Минобороны, российские военные уничтожили пусковую установку американского противокорабельного ракетного комплекса Harpoon в Одесской области.

Всего за сутки уничтожены два склада боеприпасов, центр обеспечения горюче-смазочными материалами военной техники ВСУ, живая сила и военная техника противника в 239-ти районах. Подавлено восемь украинских взводов РСЗО "Град" и шесть артиллерийских и минометных взводов.

По данным Минобороны России, личный состав ВСУ массово дезертирует и оставляет боевые позиции на Харьковском и Запорожском направлениях.

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