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Собянин открыл в "Манеже" выставку "Город для каждого"

12:40
  • понедельник
  • 01 августа 2022

Выставка продлится до 21 августа

Сергей Собянин открыл в центральном выставочном зале "Манеж" выставку "Город для каждого". Она посвящена градостроительным и инфраструктурным проектам столицы.

"Очень сложно охватить тот масштаб работ, который проводится в Москве в последние десятилетия, даже если ты живешь в этом городе. Поэтому постарались здесь, на этой маленькой площадке, представить все крупнейшие, масштабные проекты, которые мы реализовали, реализуем и будем реализовывать в этом городе", - сказал Собянин.

По словам мэра, благодаря программе строительства жилья в новые дома переселились за последние 10 лет около 1,5 млн человек. Строительство коммерческих объектов позволило создать около 800 тысяч качественных рабочих мест.

Выставка продлится до 21 августа. Всего пройдет более 200 мероприятий.

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