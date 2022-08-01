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Кремль поддержал Сербию в ситуации с Косово

13:12
  • понедельник
  • 01 августа 2022

Права сербов должны соблюдаться, убеждены в Москве

Россия считает необоснованными требования Косово и поддерживает Сербию. Об этом в понедельник, 1 августа, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Планы Косово принять закон о прекращении действия сербских документов на территории самопровозглашенной республики и требовать переоформления авто на косовские номера "абсолютно абсурдны", считают в Москве.

По словам официального представителя Кремля, обострения конфликта удалось избежать, однако он всего лишь отложен на месяц, поэтому крайне важно проявить благоразумие.

Все права сербов должны быть соблюдены, цитирует Пескова РИА Новости.

Власти непризнанного Косова ранее объявили, что намерены ввести запрет на сербские автомобильные номера и личные документы. Затем было принято решение отложить реализацию этой меры на месяц. Президент Сербии Александр Вучич призвал международное сообщество и власти в Приштине сохранить мир в регионе, пригрозив в противном случае военным решением проблемы.

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