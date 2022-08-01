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В Кремле назвали госпитализацию Чубайса печальной новостью

12:52
  • понедельник
  • 01 августа 2022

Москва окажет помощь, если поступит запрос

В Кремле заявили, что не владеют детальной информацией о госпитализации экс-главы "Роснано" Анатолия Чубайса.
Раскрыты подробности самочувствия Чубайса перед госпитализацией

"Какие-то обращения за помощью мне неизвестно, что были. Безусловно, это печальная новость, мы желаем ему скорейшего выздоровления, но в то же время мы не владеем деталями", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Если Чубайс обратится за помощью в Москву, то он обязательно ее получит, заверил спикер Кремля.

"Естественно, он российский гражданин. По мере возможности мы пытаемся помогать всем российским гражданам", - сказал Песков.

Ранее телеведущая Ксения Собчак в телеграм-канале со ссылкой на супругу Чубайса Авдотью Смирнову сообщила, что Чубайс находится в реанимации. У 67-летнего политика начали отниматься руки и ноги. Врачи диагностировали редкий синдром Гийена-Барре - это заболевание иммунной системы, которое приводит к мышечной слабости, боли или онемению, а в более тяжелых случаях - к параличу.

Итальянские СМИ написали, что Чубайсу стало плохо во время отдыха на Сардинии. Политик находится в тяжелом состоянии. Итальянская полиция привлекла специалистов, что чтобы выяснить, не идет ли речь о предполагаемом отравлении.

В марте Чубайс уволился с поста спецпредставителя президента России по устойчивому развитию, покинул состав совета директоров АФК "Система", а затем покинул Россию.

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