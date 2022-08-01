Кремль отреагировал на выход первого судна с зерном из Одессы

В Стамбуле 22 июля Россия, Турция, Украина и ООН заключили продуктовую сделку

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новость о том, что первое судно с грузом украинского зерна вышло из порта Одессы.

Это судно Razoni, которое под флагом Сьерра-Леоне следует в порт Триполи в Ливане. Безопасность коридора для него гарантируют ООН и Турция.

"Это хорошая возможность протестировать эффективность работы механизмов, которые были согласованы на стамбульских переговорах. Будем надеяться, что со всех сторон все договоренности будут выполняться и что механизм будет работать эффективно", - сказал кремлевский спикер (цитата по "Интерфаксу").

В Стамбуле 22 июля Россия, Турция, Украина и ООН заключили сделку, которая предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

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