Путин назвал цель стратегии развития металлургии

Необходимо задать ориентиры на будущее

В стратегии развития российской металлургии до 2030 года необходимо учесть не только преодоление текущих трудностей и на поддержку металлургов страны. Об этом в понедельник, 1 августа, рассказал президент России Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что разрабатывая стратегию развития металлургической промышленности, важно задать ориентиры для развития отрасли на будущее.

Необходимо мыслить на длительную перспективу, ориентиры долгосрочного развития отрасли, создавать основу для перспективных планов компаний и предприятий, указал Путин.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, комментируя влияние западных санкций на состоянии этой области экономики, рассказал, что экспорт российских металлургов сократился во втором квартале на 20%, сообщает РИА Новости.

В апреле российский лидер отмечал, что Россия — один из лидеров мировой металлургии, для зарубежных покупателей сотрудничество в этой сфере предсказуемо и взаимовыгодно. Европейские бюрократы, по словам Путина, проигнорировали интересы своих предпринимателей, в связи с этим цены на металл в Европе будут расти, как и инфляция. Вместе с тем внутренний спрос на продукцию металлургии в России нужно стимулировать.

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