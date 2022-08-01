Онищенко оценил необходимость введения локдауна в России

Меры профилактики остаются в силе

Нового локдауна из-за роста числа заболевших коронавирусом не будет, однако важно адекватно реагировать на ситуацию с COVID-19.

Об этом заявил бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Меры профилактики распространения вируса нужно принимать в зависимости от развития ситуации, отметил он.

"Локдаун мы, конечно, не введем, но мы будем реагировать адекватно на ситуацию", - сказал Онищенко (цитата по РИА Новости).

В России за сутки выявили 10824 случая заражения коронавирусом, из них госпитализированы 836 человек. Выздоровели 6077 человек, скончались 36 заболевших.

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