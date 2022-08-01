Рейсовый автобус опрокинулся в Пензенской области

Травмы получили 17 человек

В Лунинском районе Пензенской области опрокинулся рейсовый автобус, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Около 10:20 в Лунинском районе Пензенской области опрокинулся в кювет рейсовый автобус. Травмы получили 17 человек", - сказал собеседник агентства.

Уточняется, что автобус, в котором находились 20 человек, следовал из Пензы в Саранск. Водитель не справился с управлением.

По данным источника, пострадавшие получили легкие травмы, один человек - тяжелые.

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