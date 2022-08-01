"Сдержать и переделить": Путин объяснил санкционную политику Запада

Это попытки западных стран сдержать российский бизнес

Ограничения на работу российских металлургов являются откровенным проявлением недобросовестной конкуренции, это видно и в других отраслях экономики. Об этом в понедельник, 1 августа, рассказал президент России Владимир Путин.

По словам российского лидера, санкции представляют собой "попытки западных стран сдержать российский бизнес как одного из лидеров мировой металлургии и переделить рынки, разумеется, в свою пользу".

При этом принципы Всемирной торговой организации были "просто выброшены на помойку", а Западу "об этих принципах и вспоминать-то уже не хочется, потому что просто неловко об этом говорить".

Результатом западных санкций стало снижение благополучия и качества жизни рядовых граждан, в первую очередь в Европе, однако западных политиков это не интересует, цитирует Путина ТАСС.

Российские власти уже неоднократно предупреждали Запад о последствиях санкций для экономик стран, которые вводят рестрикции. В частности, посольство России в США указало, что системные ошибки в макроэкономической политике западных государств создали истоки агрокризиса в современном мире.

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