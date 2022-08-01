ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Сдержать и переделить": Путин объяснил санкционную политику Запада

13:18
  • понедельник
  • 01 августа 2022

Это попытки западных стран сдержать российский бизнес

Ограничения на работу российских металлургов являются откровенным проявлением недобросовестной конкуренции, это видно и в других отраслях экономики. Об этом в понедельник, 1 августа, рассказал президент России Владимир Путин.
Бойкот и санкции: Россия предупредила о последствиях за неподчинение США

По словам российского лидера, санкции представляют собой "попытки западных стран сдержать российский бизнес как одного из лидеров мировой металлургии и переделить рынки, разумеется, в свою пользу".

При этом принципы Всемирной торговой организации были "просто выброшены на помойку", а Западу "об этих принципах и вспоминать-то уже не хочется, потому что просто неловко об этом говорить".

Результатом западных санкций стало снижение благополучия и качества жизни рядовых граждан, в первую очередь в Европе, однако западных политиков это не интересует, цитирует Путина ТАСС.

Российские власти уже неоднократно предупреждали Запад о последствиях санкций для экономик стран, которые вводят рестрикции. В частности, посольство России в США указало, что системные ошибки в макроэкономической политике западных государств создали истоки агрокризиса в современном мире.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.