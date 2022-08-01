Зрители ТВЦ помогли собирать средства на лечение Алины Кильдияровой

У Алины - тяжёлая форма лейкоза

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita помогли собрать средства на лечение Алины Кильдияровой. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог.

У Алины - тяжёлая форма лейкоза. Она уже перенесла трансплантацию стволовых клеток костного мозга. Сейчас организм девочки очень ослаблен и ей срочно нужен курс иммунотерапии. Но необходимые препараты стоят очень дорого. Собрать нужную сумму помогли вы, зрители канала "ТВ Центр".

Слова благодарности от мамы:

Я хочу выразить большую благодарность вам, тем людям, которые переводили средства, делали репосты в соцсетях, переживали за нас! Мир состоит из добрых людей! Спасибо, что вы откликнулись на нашу просьбу о помощи! Ура! Сбор закрыт! Теперь Алина сможет пройти так необходимую ей посттрансплантационную терапию!

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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