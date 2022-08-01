ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Папа Римский посетит Казахстан

13:27
  • понедельник
  • 01 августа 2022

По приглашению президента Касым-Жомарта Токаева

Папа Римский Франциск приедет с государственным визитом в Казахстан, сообщила в соцсетях пресс-служба казахстанского лидера.

Кремль отреагировал на информацию о подготовке визита Папы Римского
Папа Римский заявил о начале третьей мировой войны

"По приглашению президента Касым-Жомарта Токаева папа Римский Франциск посетит Казахстан с государственным визитом 13-15 сентября 2022 года", - сказано в сообщении.

У понтифика запланированы встречи с высшим руководством страны и участие в VII съезде лидеров мировых и традиционных религий.

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что хотел бы после поездки в Канаду с 24 по 30 июля посетить Москву и Киев.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Папа Римский
Папа Римский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.