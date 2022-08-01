Папа Римский посетит Казахстан

По приглашению президента Касым-Жомарта Токаева

Папа Римский Франциск приедет с государственным визитом в Казахстан, сообщила в соцсетях пресс-служба казахстанского лидера.

"По приглашению президента Касым-Жомарта Токаева папа Римский Франциск посетит Казахстан с государственным визитом 13-15 сентября 2022 года", - сказано в сообщении.

У понтифика запланированы встречи с высшим руководством страны и участие в VII съезде лидеров мировых и традиционных религий.

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что хотел бы после поездки в Канаду с 24 по 30 июля посетить Москву и Киев.

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