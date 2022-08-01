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В Госдуме рассказали о разжигающих "тлеющие" конфликты США

13:38
  • понедельник
  • 01 августа 2022

Вашингтон стремится ослабить другие страны

Депутат Госдумы Адальби Шхагошев заявил, что США запустили перезагрузку "тлеющих" по всему миру конфликтов.

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"Сейчас США стараются максимально разблокировать все тлеющие конфликты по всему миру, в том числе Тайвань. Они запустили их перезагрузку", - цитирует парламентария РИА "Новости".

По его словам, Штаты прибегают к старому методу - "чем больше конфликтов, тем больше возможностей для вмешательства, чтобы удерживаться на плаву".

Как добавил Шхагошев, путем разжигания конфликтов США пытаются ослабить другие страны.

Ранее стало известно, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси может приехать на Тайвань вечером во вторник. Пекин уже заявил, что этот визит приведет к "серьезным последствиям".

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