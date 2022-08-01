Собянин: Москва продолжит масштабное развитие городской инфраструктуры

Мэр открыл выставку "Город для каждого"

Сегодня в Манеже открылась выставка "Город для каждого". Там представлены важные градостроительные и инфраструктурные проекты столицы. Создание общественных пространств, развитие транспорта, строительство жилья и социальных объектов. Выставку уже посетил мэр Сергей Собянин и пригласил горожан, чтобы они смогли ещё больше узнать о Москве.

Здесь поют птицы, а Москва-река изменила свой маршрут и теперь протекает прямо через "Манеж". В выставочном комплексе появилась реалистичная набережная и парковые зоны. На одном пространстве в миниатюре - трансформации мегаполиса за последние десять лет: лучшие городские проекты в самых разных сферах.

В этом урбанистическом музее все экспонаты - интерактивные, тактильные и с дополненной реальностью. Здесь можно все, даже построить метро и управлять тоннелепроходческим комплексом.

За эти годы были открыты 160 новых станций метро, сейчас в финальной стадии гордость метростроевцев - Большая кольцевая линия, которая идет на мировой рекорд. Ее длина - больше 70 километров. Подземное кольцо уже замкнулось, и часть участков уже открыты.

"Мы открыли в "Манеже" выставку "Город для каждого" - для каждого москвича, для каждого гостя нашей столицы. Очень сложно охватить тот масштаб работ, который проводится в Москве в последние десятилетия, даже если ты живешь в этом городе. Поэтому постарались здесь, на этой маленькой площадке, представить все крупнейшие, масштабные проекты, которые мы реализовали, реализуем и будем реализовывать в этом городе", - сказал Сергей Собянин.

Москва на выставке в трех измерениях - прошлом, настоящем и будущем. Например, можно заглянуть в "хрущевку" и увидеть планы программы реновации, по которой новые квартиры появились у миллиона москвичей. Строятся детские сады, школы и медицинские кластеры. На выставке можно виртуально прогуляться по больницам, которые еще не построены, и проверить самочувствие особенного пациента Леонардо, на котором тренируются врачи. Этот робот с реалистичным строением дыхательных путей постоянно подкидывает медикам проблемы.

"Сейчас я покажу технику выполнения сердечно-легочной реанимации, учитывая, что здесь можно оценить глубину компрессии, частоту компрессии, правильность выполнения искусственной вентиляции лёгких", - говорит руководитель симуляционного центра Международного медицинского кластера Алексей Ефимов.

За эти годы жизнь в мегаполисе стала динамичнее - построено больше тысячи километров дорог, развязок и тоннелей. Реконструированы действующие магистрали, с которыми районы стали ближе.

Посетители выставки первыми увидят проекты самого ближайшего будущего, например, как будет выглядеть музей транспорта Москвы. А еще смогут принять участие в квестах и мастер-классах. Интерактивная выставка будет открыта три недели, с 10 утра до 8 вечера и вход на нее свободный.

Наталья Тарасова, Виктор Мальцев, Константин Чурашов, Павел Суменков. "ТВ Центр".

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