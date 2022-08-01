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Собянин: Москва продолжит масштабное развитие городской инфраструктуры

15:02
  • понедельник
  • 01 августа 2022

Мэр открыл выставку "Город для каждого"

Сегодня в Манеже открылась выставка "Город для каждого". Там представлены важные градостроительные и инфраструктурные проекты столицы. Создание общественных пространств, развитие транспорта, строительство жилья и социальных объектов. Выставку уже посетил мэр Сергей Собянин и пригласил горожан, чтобы они смогли ещё больше узнать о Москве.

Здесь поют птицы, а Москва-река изменила свой маршрут и теперь протекает прямо через "Манеж". В выставочном комплексе появилась реалистичная набережная и парковые зоны. На одном пространстве в миниатюре - трансформации мегаполиса за последние десять лет: лучшие городские проекты в самых разных сферах.

В этом урбанистическом музее все экспонаты - интерактивные, тактильные и с дополненной реальностью. Здесь можно все, даже построить метро и управлять тоннелепроходческим комплексом.

За эти годы были открыты 160 новых станций метро, сейчас в финальной стадии гордость метростроевцев - Большая кольцевая линия, которая идет на мировой рекорд. Ее длина - больше 70 километров. Подземное кольцо уже замкнулось, и часть участков уже открыты.

"Мы открыли в "Манеже" выставку "Город для каждого" - для каждого москвича, для каждого гостя нашей столицы. Очень сложно охватить тот масштаб работ, который проводится в Москве в последние десятилетия, даже если ты живешь в этом городе. Поэтому постарались здесь, на этой маленькой площадке, представить все крупнейшие, масштабные проекты, которые мы реализовали, реализуем и будем реализовывать в этом городе", - сказал Сергей Собянин.

Москва на выставке в трех измерениях - прошлом, настоящем и будущем. Например, можно заглянуть в "хрущевку" и увидеть планы программы реновации, по которой новые квартиры появились у миллиона москвичей. Строятся детские сады, школы и медицинские кластеры. На выставке можно виртуально прогуляться по больницам, которые еще не построены, и проверить самочувствие особенного пациента Леонардо, на котором тренируются врачи. Этот робот с реалистичным строением дыхательных путей постоянно подкидывает медикам проблемы.

"Сейчас я покажу технику выполнения сердечно-легочной реанимации, учитывая, что здесь можно оценить глубину компрессии, частоту компрессии, правильность выполнения искусственной вентиляции лёгких", - говорит руководитель симуляционного центра Международного медицинского кластера Алексей Ефимов.

За эти годы жизнь в мегаполисе стала динамичнее - построено больше тысячи километров дорог, развязок и тоннелей. Реконструированы действующие магистрали, с которыми районы стали ближе.

Посетители выставки первыми увидят проекты самого ближайшего будущего, например, как будет выглядеть музей транспорта Москвы. А еще смогут принять участие в квестах и мастер-классах. Интерактивная выставка будет открыта три недели, с 10 утра до 8 вечера и вход на нее свободный.

Наталья Тарасова, Виктор Мальцев, Константин Чурашов, Павел Суменков. "ТВ Центр".

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Выставка "Город для каждого"
Сергей Собянин посетил выставку "Город для каждого"
Сергей Собянин посетил выставку "Город для каждого"
Выставка "Город для каждого"
Выставка "Город для каждого"
Выставка "Город для каждого"
Выставка "Город для каждого"
Выставка "Город для каждого"
Выставка "Город для каждого"
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