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С опережением графика: итоги пяти лет программы реновации в Москве

15:10
  • понедельник
  • 01 августа 2022

Квартиры строят с улучшенной отделкой

Ровно пять лет назад в Москве была утверждена большая программа реновации. Жителей из ветхих домов начали переселять в комфортные современные квартиры. За это время свои жилищные условия уже улучшили 65 тысяч москвичей, а к 32 году это число приблизится к миллиону. Где работа идёт сейчас и как новые дома оценивают сами горожане?
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Работа кипит! На месте снесённых пятиэтажек в Зеленограде возводится новый монолитный дом. В рамках программы реновации - по индивидуальному проекту. Будет два корпуса - от 17 до 22 этажей.

"Генпроектировщиками фонда реновации были заложены изначально материалы, в основном, российского производства. На данный момент с поставками материалов и использованием у нас не возникает никаких проблем, соответственно - дом воздвигается в срок, намеченный фондом реновации", - сообщил заместитель генерального директора подрядной организации Фонда реновации Александр Мирошниченко.

Один из домов уже практически готов к сдаче. "Квартиры светлые, большие, комнаты удобные, присутствует лоджия остеклённая, два окна. Квартиры сразу комплектуются полностью для проживания - плиты, мойки", - отметил Александр Мирошниченко.

Будущим жильцам не придется беспокоиться и о ремонте. Квартиры уже с улучшенной отделкой. И ей, кстати, уделяется особое внимание.

Повышенные требования к объектам реновации - в том числе вся отделка происходит в светлых тонах, что благоприятно влияет на жителей при заселении домов", - рассказал заместитель начальника управления Мосгорстройнадзора Алексей Романов.  

Все используемые при строительстве и отделке материалы проходят испытания в специальных лабораториях. Важны и качество, и безопасность. Проверяют на прочность арматуру, а ламинат - на износостойкость. Тестируют и краску - там, где проходят пути эвакуации при пожаре, она не должна быть горючей. Следят и за водой, которая будет поступать в новые дома.

Программу реновации в Москве утвердили 1 августа 2017 года. И по масштабам ей нет аналогов в мире. За пять лет - более 200 новостроек, два миллиона 600 тысяч квадратных метров жилья. Переселили уже 65 тысяч москвичей. Валерий Тюнеев говорит - переезжать пришлось не далеко. От подъезда старого дома до нового - всего 100 метров. Квартирой и ремонтом довольны. Семья у них большая, спортивная. Теперь места для занятий и тренировок хватает всем.

"Огромные комнаты, там намного меньше. И также - кухня. Здесь два санузла, территория очень ухоженная. Если вы были вокруг дома - то площадка, турники, и для спортсменов, и бабушкам - лавочки, и для маленьких детей тоже - карусели, качели", - рассказал Валерий Тюнеев.

Ежемесячно в Москве утверждаются новые стартовые площадки. А программа реновации выполняется даже с опережением графика - в прошлом году удалось переселить на шесть тысяч жителей больше, чем планировали.

"У нас пиковые годы - начиная с 25-го, с 26-го года, когда мы будем сносить более 200-300 домов. К этому моменту у нас должна подготовиться и строительная индустрия, и подрядные организации, и финансовая вся инфраструктура", - сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

В целом благодаря программе реновации до 2032 года планируется переселить пять тысяч 175 домов - а это порядка миллиона жителей Москвы.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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Дом построенный по программе реновации
Дом построенный по программе реновации
Дом построенный по программе реновации
Дом построенный по программе реновации
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