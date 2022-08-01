Число аварий на обособленных трамвайных путях в Москве сократилось втрое

Продолжается модернизация трамвайной системы города

Количество аварий на обособленных трамвайных путях - то есть физически отделённых от автомобильных полос - сократилось втрое. В этом году бордюры появятся вдоль ещё 68 километров рельсов. При этом остановки переместят в более удобные и безопасные места, сообщает "ТВ Центр".

Модернизация трамвайной системы этим не ограничивается: в городе постоянно меняют старые составы на новые, перекладывают рельсы и контактные провода. Самые масштабные работы сейчас ведутся в трамвайном депо имени Апакова. Его полностью обновят к 24-му году, при этом историческую часть сохранят и восстановят.

"Те требования, которые были к трамваям, когда это депо строилось, совершенно не соответствуют тем новым современным и вместительным трамваям, которые сейчас есть в столице. Работы еще достаточно много, но те основные тяжелые работы, которые необходимо было сделать, они уже практически закончены, и наши строители приступают к возведению монолитных сооружений, а также к работе с путями, которые входят в депо", - сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

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