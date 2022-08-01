Около древнего подмосковного села выросла огромная свалка

Жители бьют тревогу

Грохот экскаваторов и шум самосвалов, в том числе ночью, а ещё и невыносимый запах. В селе Зелёная Слобода рядом с рекой Пахра выросла огромная свалка. Такое соседство категорически не устраивает местных жителей, а в Госэконадзоре уже заявили о нанесённом ущербе окружающей среде.

Живописная природа - спокойная река, зелёный берег. Но стоит отойти буквально 10 метров - и картина становится не такой лицеприятной. Практически прямо на берегу размещена мусорная свалка, которая, по словам местных жителей, отравляет не только жизнь им своим неприятным видом и запахом, но и наносит большой урон экологии.

Свалка растёт даже не по дням, жалуются жители села Зелёная Слобода, – по часам. Отвалы мусора вперемешку с грунтом вот-вот упрутся в заборы дачных участков с одной стороны или свалятся в реку Пахра с другой.

"В водоохранной зоне реки Пахра в 200 метрах вообще нельзя производить никакие работы. Также предприятие находится, если видно, под 500 Вт ЛЭП. У них также существует охранная зона у этих ЛЭП – 500 Вт, у них 30 метров в каждую сторону", - рассказал депутат Раменского г.о. Сергей Выродов.

Жители возмущены - работы на полигоне не прекращаются ни на минуту. Лязг металла от самосвалов и грохот экскаваторов слышится даже ночью. Не говоря уже о запахе от самой свалки и выхлопных газов работающей техники.

Предприятие появилось больше года назад. Но с января словно начало работать ударными темпами. Тогда-то жители и заволновались. В первую очередь, из-за характера отходов.

"Сначала они действительно возили строительные отходы пятого класса. Мы следили, потому что у нас село очень активное, и историческое село – год основания 1458 год. Очень древнее село. И потом они стали возить не только строительные отходы, но и четвёртый, а иногда и третий класс. Четвёртый класс – это пластиковые отходы, третий класс – это тоже какие-то отходы, но уже вонючие", - отметила местный житель Елена Пискунова.

Мнение о нарушении договорённостей у жильцов появилось после того, как на полигон начали сгружать пластиковые отходы. Кроме того, появился стойкий неприятный запах гнили и большое количество чаек, которые растаскивали отбросы по всей округе. Тогда жители обратились в соответствующие органы. Но их заключение никого не обрадовало.

Впрочем, о свалке уже знают в Госэконадзоре. "Установлено, что на участке, который находится в субаренде у компании, занимающейся сбором и утилизацией отходов, незаконно размещены строительные отходы. В отношении компании проведено административное расследование, рассчитан ущерб, нанесённый окружающей среде, который будет взыскиваться в судебном порядке", - сообщила заместитель заведующего южного отдела управления Госэконадзора Татьяна Лебедева.

По словам представителей ведомства, работающая там компания сейчас находится на стадии ликвидации. Кроме того, будут проверены чиновники, которые дали разрешение на организацию свалки. Жители требуют закрыть полигон уже сегодня, а прокуратуру - разобраться и привлечь виновных к ответственности.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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