Крупное производство контрафактного алкоголя пресекли столичные полицейские

Изъято более 30 тысяч бутылок алкоголя

Тысячи коробок и бутылок. Масштабное производство контрафактного алкоголя пресекли столичные полицейские.

Злоумышленники особо не хитрили - просто смешивали спирт с водой, а получившийся суррогат разливали по бутылкам. На каждую клеили этикетки известных брендов. Товар сбывали в магазинах розничной торговли. В результате обысков изъято более 30 тысяч бутылок алкоголя, а также 5 тысяч литров этилового спирта.

Девять человек уже осуждены и отправлены в колонии строго режима. В ближайшее время перед судом предстанут организатор незаконного предприятия и водитель.

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