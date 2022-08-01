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Крупное производство контрафактного алкоголя пресекли столичные полицейские

15:16
  • понедельник
  • 01 августа 2022

Изъято более 30 тысяч бутылок алкоголя

Тысячи коробок и бутылок. Масштабное производство контрафактного алкоголя пресекли столичные полицейские. 

Злоумышленники особо не хитрили - просто смешивали спирт с водой, а получившийся суррогат разливали по бутылкам. На каждую клеили этикетки известных брендов. Товар сбывали в магазинах розничной торговли. В результате обысков изъято более 30 тысяч бутылок алкоголя, а также 5 тысяч литров этилового спирта.

Девять человек уже осуждены и отправлены в колонии строго режима. В ближайшее время перед судом предстанут организатор незаконного предприятия и водитель.

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Контрафактный алкоголь
Контрафактный алкоголь
Контрафактный алкоголь
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