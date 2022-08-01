ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Росгвардия обнаружила в Харьковской области схроны с оружием и боеприпасами

14:01
  • понедельник
  • 01 августа 2022

Нашлись даже раритетные образцы

Военнослужащие Росгвардии при проведении адресных мероприятий в освобожденных от националистов населенных пунктах Харьковской области обнаружили схроны с вооружением и боеприпасами, в том числе иностранного производства. Об этом в понедельник, 1 августа, рассказали в пресс-службе ведомства.
Жителям Херсонской области решили платить за сданное оружие

В одном из схронов найдены ПТУР NLAW и три РПГ, находившиеся во взведенном состоянии, их уничтожили накладным зарядом. Там же изъяты около 200 выстрелов к ручным гранатометам, свыше 550 пакетов с пороховыми зарядами и более ста 120-мм мин, взрыватели и ручные гранаты Ф-1.

В Росгвардии рассказали, что особого внимания заслуживают найденные раритетные образцы оружия: ППШ, винтовки Мосина, 72-мм автомат Калашникова украинского производства, пулемет системы "Максим", сообщает РИА Новости.

Ранее в Европейской криминальной полиции рассказали, что располагают доказательствами контрабанды вооружений с Украины. Речь идет о торговле огнестрельным оружием и военными товарами на черном рынке. В Европу весь этот опасный арсенал попадает через украинских беженцев.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Обнаруженное оружие и боеприпасы ВСУ
Обнаруженное оружие и боеприпасы ВСУ
Обнаруженное оружие и боеприпасы ВСУ
Обнаруженное оружие и боеприпасы ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.