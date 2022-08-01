Росгвардия обнаружила в Харьковской области схроны с оружием и боеприпасами

Нашлись даже раритетные образцы

Военнослужащие Росгвардии при проведении адресных мероприятий в освобожденных от националистов населенных пунктах Харьковской области обнаружили схроны с вооружением и боеприпасами, в том числе иностранного производства. Об этом в понедельник, 1 августа, рассказали в пресс-службе ведомства.

В одном из схронов найдены ПТУР NLAW и три РПГ, находившиеся во взведенном состоянии, их уничтожили накладным зарядом. Там же изъяты около 200 выстрелов к ручным гранатометам, свыше 550 пакетов с пороховыми зарядами и более ста 120-мм мин, взрыватели и ручные гранаты Ф-1.

В Росгвардии рассказали, что особого внимания заслуживают найденные раритетные образцы оружия: ППШ, винтовки Мосина, 72-мм автомат Калашникова украинского производства, пулемет системы "Максим", сообщает РИА Новости.

Ранее в Европейской криминальной полиции рассказали, что располагают доказательствами контрабанды вооружений с Украины. Речь идет о торговле огнестрельным оружием и военными товарами на черном рынке. В Европу весь этот опасный арсенал попадает через украинских беженцев.

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