Брюссель демонстрирует пристрастность

Европейский союз не в состоянии эффективно выполнять свою посредническую миссию в ситуации с Косово. Такое мнение в понедельник, 1 августа, высказал посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

Российский дипломат подчеркнул, что Брюссель не может выступать в качестве посредника "ответственно, эффективно и в соответствии с международными обязательствами", поскольку занял "приштинскую сторону".

Деэскалация вокруг Косово, которой удалось сейчас добиться, временная и не прокладывает путь к долгосрочному устойчивому решению проблемы, предупредил посол. Боцан-Харченко заявил, что в настоящее время "трудно видеть предпосылки для нахождения устойчивых решений" (цитата по ТАСС).

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия считает необоснованными требования Косово и поддерживает Сербию. Планы Косово принять закон о прекращении действия сербских документов на территории самопровозглашенной республики и требовать переоформления авто на косовские номера "абсолютно абсурдны", считают в Москве.

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