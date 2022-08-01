Губернатор назвал Севастополь прифронтовым городом

В минувшее воскресенье беспилотник нанес удар по двору штаба ЧФ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал на оперативном совещании правительства введение в городе желтого уровня террористической опасности после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота.

"Правоохранительные органы разбираются с причинами происшедшего, но, тем не менее, надо отчетливо понимать, что Севастополь - прифронтовой город со всеми вытекающими последствиями", - сказал Развожаев (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что лично будет контролировать проведение мероприятий в рамках желтого уровня террористической опасности.

Утром в минувшее воскресенье беспилотник нанес удар по двору штаба ЧФ в Севастополе. Шесть человек получили ранения. Ведется расследование случившегося.

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