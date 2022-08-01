Россия достигла рекорда в производстве круп

За полгода сократилось только производство овсяной и ячневой

Как следует из мониторинга Института конъюнктуры аграрного рынка, на который ссылается "Интерфакс", за 10 месяцев текущего крупяного сезона (с сентября 2021 года по июнь 2022 года) крупяная промышленность России достигла рекордного производства продукции.

За указанный период производство круп в стране составило 1,533 млн тонн против 1,342 млн тонн за аналогичный период прошлого сезона.

В частности, за этот период было выработано 422 тыс. тонн гречки. Это самый высокий показатель с сезона 2017/2018, когда производство составило 442 тыс. тонн. Риса выработано 475 тыс. тонн, пшена - 92 тыс. тонн.

Сократилось только производство овсяной (31,433 тыс. тонн, на 16,4% меньше) и ячневой (28,389 тыс. тонн, на 0,3% меньше) круп.

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