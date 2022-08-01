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Крупная российская киносеть передумала показывать голливудские новинки

14:21
  • понедельник
  • 01 августа 2022

Ранее сеть решила показать мультфильм "Миньоны. Грювитация" в обход ограничений

Объединенная киносеть "Формула кино" и "Синема парк" закрыла продажу билетов на сдвоенный показ мультфильмов "Миньоны. Грювитация" и "Кощей".

Купить билет нельзя ни на сайте киносети, ни на сторонних сервисах. При попытке выбрать сеанс на сайте "Яндекс. Афиша" появляется сообщение "Продажа билетов на сеанс закрыта. Пожалуйста, выберите другой сеанс".

Кроме того, упоминание о начале проката мультфильма "Миньоны. Грювитация" пропало из социальных сетей киносети.

Ранее сегодня газета "Ведомости" сообщила, что киносеть "Формула кино" и "Синема парк" решила показать голливудские фильмы вместе с отечественными в обход ограничений. Как пояснил директор компании Алексей Васянин, зрителям будет представлен "кинопродукт", состоящий из двух частей – российской картины и зарубежного "видеоматериала". По его словам, видеоматериалы не требуют прокатного удостоверения.

"Нарушаем законодательство или нет — может решить только суд, мы готовы на него пойти для того, чтобы привлечь внимание", - сказал Васянин.

Первым сдвоенным показом должны были стать российский мультфильм "Кощей. Начало" и американский мультфильм  "Миньоны: Грювитация"  (Universal Pictures).

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