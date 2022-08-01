Китай сделал последнее предупреждение из-за возможной поездки Пелоси на Тайвань

Это нарушение принципа "одного Китая"

МИД Китая предупредил США о серьезных последствиях визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Китай примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, заявил в ходе брифинга официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Поездка Пелоси на Тайвань – это грубое вмешательство во внутренние дела КНР и нарушение принципа "одного Китая".

"Это нанесет серьезный урон отношениям между Китаем и США и приведет к очень серьезным событиям и последствиям", - сказал дипломат.

Азиатское турне Пелоси началось 30 июля. Она планировала посетить Сингапур, Малайзию, Южную Корею, Японию, а также Тайвань. Власти Китая выступили против визита американского политика на остров и пригрозили "большой войной". Позднее Тайвань исчез из программы поездки Пелоси.

Параллельно с этим армия КНР начала военные учения у берегов восточной провинции Фуцзянь, расположенной через пролив в 120 километрах от Тайваня.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"