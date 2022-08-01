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Байден предложил России возобновить работу по ядерному вопросу

14:42
  • понедельник
  • 01 августа 2022

Вашингтон хочет найти замену СНВ-3

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон готов обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями на замену СНВ-3, передает ТАСС.

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По словам главы Белого дома, США ждут, что Москва продемонстрирует готовность продолжить работу по контролю над ядерными вооружениями.

Также Байден заявил, что Китай должен участвовать в обсуждении новой системы по контролю за вооружениями.

СНВ-3 был официально продлен на пять лет 5 февраля 2021 года. Согласно документу, США и Россия берут на себя обязательства сократить число ядерных боезарядов до 1550, а количество межконтинентальных баллистических ракет, снарядов на подводных лодках и стратегических бомбардировщиках - до 700.

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