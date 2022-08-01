ФРГ опровергла подготовку к прекращению выдачи шенгенских виз россиянам

Такие решения не принимались

Официальный Брюссель не готовил каких-либо решений относительно возможного ограничения по выдаче шенгенских виз гражданам России. Такое заявление в понедельник, 1 августа, сделал представитель министерства иностранных дел Германии Кристофер Бургер.

Немецкий чиновник отметил, что в настоящий момент на уровне ЕС нет решений, которые бы делали возможной отмену выдачи шенгенских виз российским гражданам, сообщает РИА Новости.

Ранее в постоянном представительстве ЕС в Москве заявили, что Евросоюз не принимал каких-либо решений относительно ограничения или прекращения выдачи виз гражданам России. Этот комментарий последовал за заявлением МИД России о том, что нельзя исключать никаких сценариев, в том числе — с прекращением выдачи гражданам России шенгенских виз.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"