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ФРГ опровергла подготовку к прекращению выдачи шенгенских виз россиянам

14:39
  • понедельник
  • 01 августа 2022

Такие решения не принимались

Официальный Брюссель не готовил каких-либо решений относительно возможного ограничения по выдаче шенгенских виз гражданам России. Такое заявление в понедельник, 1 августа, сделал представитель министерства иностранных дел Германии Кристофер Бургер.

МИД России не исключил прекращение выдачи россиянам шенгенских виз
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Немецкий чиновник отметил, что в настоящий момент на уровне ЕС нет решений, которые бы делали возможной отмену выдачи шенгенских виз российским гражданам, сообщает РИА Новости.

Ранее в постоянном представительстве ЕС в Москве заявили, что Евросоюз не принимал каких-либо решений относительно ограничения или прекращения выдачи виз гражданам России. Этот комментарий последовал за заявлением МИД России о том, что нельзя исключать никаких сценариев, в том числе — с прекращением выдачи гражданам России шенгенских виз.

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