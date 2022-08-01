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Российские авиаперевозчики и аэропорты получили 54 млрд рублей

14:55
  • понедельник
  • 01 августа 2022

Деньги выделены в форме субсидий

Российские организации воздушного транспорта по состоянию на 1 августа получили субсидии в размере 54 млрд рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Росавиации.
Ограничение полетов в ряд аэропортов России продлено до 5 августа

В ведомстве уточнили, что 35,8 млрд рублей в июле были выделены 32 авиакомпаниям по программе субсидирования за пассажирооборот на внутренних воздушных линиях в апреле — октябре 2022 года .

Еще 16,9 млрд рублей направили 20 авиакомпаниям в качестве компенсации выпадающих доходов из-за отмены международных и внутренних перевозок в условиях внешнего санкционного давления, 1,3 млрд рублей получили 11 аэропортов.

Кроме того, в течение августа 2,9 млрд рублей выделят четырем грузовым авиакомпаниям по программе субсидирования за выполненный грузооборот, сообщается на официальном сайте Росавиации.

В апреле на фоне ужесточения антироссийских санкций президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить комплексную программу развития авиационной отрасли на период до 2030 года и обеспечить ее реализацию. В рамках программы, в частности, предстоит определить количество воздушных судов, которое требуется российским авиакомпаниям.

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